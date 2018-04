Inca o DEMITERE! Anunt surprinzator facut in aceasta seara: Neaga, in premiera antrenor in Liga 1!

Cu 15 meciuri fara victorie, ACS Poli Timisoara isi schimba din nou antrenorul.

Alegeri la Federatie! Miercuri, 18 aprilie, pe www.sport.ro si SPECIAL de la la ora 10.00 la Pro X BATE CUPA! Craiova - Botosani, joi, 20:30, in direct la PRO X!

Leo Grozavu nu mai este antrenorul lui ACS Poli Timisoara! In urma infrangerii cu 1-0 in fata celor de la FC Botosani, Grozavu a fost demis! In locul sau echipa a fost preluata de catre Rica Neaga!

"E foarte greu, sunt neputincios. Nu stiu cum sa antrenez primele 10 secunde, astfel incat sa nu luam gol. Era sa primim gol in secunda 7. Ne lipseste sufletul, nu punem probleme adversarului. Degeaba ajungem in fata portii, daca nu marcam goluri. Problemele sunt la noi in vestiar" a spus Grozavu dupa infrangerea de azi a lui ACS Poli.

Cum Neaga nu are licenta PRO in acest moment, in acte va figura Aurel Sunda.