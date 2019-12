BOTOSANI - DINAMO | La 10 minute dupa startul reprizei secunde, moldovenii au cerut penalty!

Roman l-a intors in apropierea liniei de fund pe Puljic, balonul l-a atins clar in brat, apoi a iesit in afara terenului. Atat fotbalistul transferat de la FCSB, cat si colegii sai au cerut penalty, insa arbitrul Radu Petrescu n-a putut fi convins sa-si schimbe decizia. A fost doar corner pentru Botosani!

Trebuia sa dea Petrescu penalty la hentul lui Puljic?