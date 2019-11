Hermannstadt nu mai bate pe nimeni de 9 etape! "Explicatie? Nu stiu, intrebati antrenorii, conducerea! Nu vedeti ca nu ne iese nimic?"

Univ. Craiova a castigat meciul de pe teren propriu cu FC Hermannstadt, scor 3-0.

Craiova s-a apropiat la doar 3 puncte de liderul CFR in urma succesului din aceasta seara, iar sibienii au bifat un record negativ: al noualea meci fara victorie in campionat! Ultimul succes al acestora a fost pe 1 septembrie, impotriva Chindiei.

Dupa meci, fundasul dreapta al lui Hermannstadt, Srgian Luchin a declarat ca echipa sa a jucat bine in prima repriza, dar dupa primirea golului totul s-a rupt.

"Am inceput foarte bine jocul, am respectat tot ce am pregatit saptamana aceasta. Am stat foarte bine in teren si nu le-am dat deloc spatii, n-au avut ocazii. Din pacate, am primit un gol foarte usor si datele problemei s-au schimbat dupa asta. In repriza a doua ne-am desfacut, Craiova a avut spatii si a profitat", a declarat Luchin.

De asemenea, acesta a fost intrebat despre situatia echipei sale, ajunsa pe penultimul loc in Liga 1.

"Explicatie? Nu stiu, intrebati antrenorii, conducerea! Nu vedeti ca nu ne iese nimic? Inainte de acest meci am avut o atitudine buna si cu putin noroc puteam castiga cu Medias sau cu Viitorul. Noi ori pierdem la 3-4 goluri, ori facem egal sau castigam. Felicit Craiova, o echipa foarte buna, s-a vazut asta", a incheiat Luchin.