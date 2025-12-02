„Briliantul” a recunoscut marți seară că a fost contactat de oficialii de la Hermannstadt, fiind favorit să preia echipa după despărțirea de Marius Măldărășanu.



Lucrurile s-au precipitat la Sibiu după eșecul cu UTA Arad, scor 1-2. Conducerea a decis să pună capăt erei Măldărășanu, o perioadă care a durat mai bine de patru ani, din cauza situației critice din clasament, echipa având doar 12 puncte strânse în 18 etape. Șefii clubului s-au reorientat rapid și au pus ochii pe Adrian Mutu, tehnician liber de contract din luna martie, după experiența de la Petrolul.



"Vedem de mâine. Au sunat, da. E interesant proiectul, mai ales că acolo e un fost prieten de-al meu, de fapt actual, așa că vom vedea de mâine", a spus Mutu, lăsând să se înțeleagă că negocierile decisive vor avea loc miercuri.



Misiune de salvare pentru "Briliant"



Dacă va bate palma cu sibienii, Adrian Mutu va avea o sarcină dificilă. Hermannstadt traversează o criză acută de rezultate, având doar două victorii în actuala stagiune. Următorul test este unul de foc, o deplasare pe terenul liderului Universitatea Cluj.



Pe lista scurtă a sibienilor s-au mai aflat nume precum Dorinel Munteanu sau Ruben Albes, însă fostul decar al naționalei României pare să fie alesul pentru a redresa corabia. Măldărășanu lasă în urmă o echipă pe care a promovat-o în 2022 și cu care a terminat pe locul 7 în sezonul trecut. În ciuda acestor performanțe, echipe se luptă acum pentru supraviețuire în subsolul Superligii.

