HERMANNSTADT 1-1 DINAMO | "Toata familia mea e dinamovista, sunt pe viata cu Dinamo!" Ce a spus Miriuta dupa ce i-a mai dat o lovitura lui Dinamo in lupta pentru play-off

Miriuta e multumit cu egalul in meciul de la Tg Mures.

Antrenorul lui Hermannstadt crede ca dinamovistii au facut o alegere excelenta cu numirea lui Mircea Rednic si spune ca nu-si propune s-o incurce pe Dinamo in lupta pentru play-off: el vrea doar ca Sibiul sa scape de retrogradare.

"Am luat gol fara ca Dinamo sa aiba vreo ocazie. In repriza a doua nu s-a mai putut juca fotbal, rezultatul de egalitate e OK. Nu a contat ca am jucat cu Dinamo, mi-as fi dorit sa bat indiferent de adversar. Voi ramane toata viata dinamovist. N-am jucat mult la Dinamo, dar in familia mea toata lumea a fost dinamovista, inclusiv mama. Nu e usor pentru Rednic sa ia o echipa din mers, cred ca e printre primii 3 antrenori din Romania. Noi ne propunem sa ramanem in Liga 1, vom incerca sa scoatem maximum din ce mai avem de jucat. In primavara, vrem sa ramanem in Liga 1, o sa fie stadionul gata, vrem sa le facem o bucurie sibienilor", a spus Miriuta la Digisport.