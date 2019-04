Vin STRAINII in nationala Romaniei?! Raspunsul de ultima ora dat de Contra in privinta lui Gnohere si Camora

Cosmin Contra a fost criticat pentru titularizarea lui Nicusor Bancu in banda stanga a defensivei la partida cu Suedia din startul preliminariilor.

Sumudica a cerut naturalizarea lui Camora, care a facut deja formalitatile pentru obtinerea cetateniei.

Contra nu e insa tentat sa apeleze la capitanul CFR-ului. Nici 'Bizonul' Gnohere nu e o varianta. Contra are incredere maxima in George Puscas, atacantul de la Palermo.

"Gnohere are o varsta, iar pe postul lui il avem pe Puscas, care are 22 de ani, joaca in Italia, are evolutii bune la nationala. Camora e fotbalist bun, dar de ce sa nu dam sansa jucatorilor nostri? Este treaba altor tari ce fac, ce poltiica au. La noi, momentan nu e cazul sa vorbim de naturalizari", a spus Contra pentru cancan.ro.