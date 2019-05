Tucudean se opereaza a doua oara! CFR nu recunoaste problemele atacantului

Dan Petrescu si-a luat gandul de la Tucudean.

Golgheterul Romaniei se opereaza inca o data la inima. A plecat deja spre Viena!

CFR nu recunoaste problemele lui Tucudean. Petrescu a spus ca lipseste pentru ca il doare piciorul. 25.000 de euro costa operatia pe care o va face Tucudean. Spera sa scape de bataile neregulate ale inimii.



"Extrasistole, eu am vorbit cu el dupa prima operatie pentru ca le-am avut si eu ca jucator tanar. Nu am avut nicio problema, am jucat si mi-au disparut dupa 5-6 ani. Sa nu fie ceva mai complicat, ar fi pacat, e cel mai bun atacant ai nostri", a declarat Ioan Andone.

Tucudean nu o mai poate ajuta pe CFR in lupta la titlu. Play-off-ul se incheie in doua saptamani.

Nici Contra nu se va baza pe el la meciurile cu Norvegia si Malta, care vor fi in iunie la PRO TV.