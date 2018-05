EXCLUSIV / "Hai sa va spun eu de Alibec, golania lui a ajuns prea departe!" Anuntul lui Becali despre Budescu si Alibec

Nu mai exista cale de impacare intre Denis Alibec si FCSB.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Alibec l-a infuriat pe Becali dupa ultimul scandal pe care l-a provocat la antrenamente. Alibec l-a jignit pe Dica si a fost scos din lot pentru meciul de la Craiova.

Becali spune ca excluderea lui Alibec este definitiva. Nu va mai juca niciodata in tricoul FCSB.

"S-a facut o greseala mare cu Alibec, acum trebuie reparata. S-a umplut paharul si nu se mai permite nimic. Am permis eu pe vremea aia, imi era si el drag, dar s-a intins coarda prea mult."

"Golania lui a ajuns prea departe. Mie imi era drag de el ca era talentat. La revedere, gata!"

"Daca nu pui piciorul in prag se distruge toata echipa. Dar uite ca nu s-a distrus, mai avem sansa asta din ultima etapa."

"Din ce am vorbit si ce am stabilit, Alibec nu mai intra in vederile Stelei. El nu pleaca in cantonamentul de vara cu echipa."

"Budescu e un jucator caruia nu ai cum sa nu ii recunosti meritele. Ala e stilul lui, mi-a si spus ca asa este el. N-ai cum sa il motivezi, el joaca doar daca se motiveaza singur. In cupele europene il folosesti, dar altfel nu poti sa il motivezi. O sa ramana sa joace numai in cupele europene."

"CFR? Nu stiu, nu vorbesc acum de transferul la CFR. Cred ca e o minciuna", a spus Gigi Becali pentru PRO TV.