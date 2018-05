UPDATE | "Avem un acord! Maine venim la Bucuresti". Presedintele Iasiului anunta transferul lui Qaka, italienii spun ca Udinese a trimis oferta

Transferul lui Qaka la FCSB ar putea fi blocat de interesul unei echipe din Serie A pentru mijlocasul de la Poli Iasi.

UPDATE | Adrian Ambrosie, presedintele lui CSM Iasi, anunta ca transferul lui Qaka e in mare parte stabilit. Mijlocasul si oficialul clujean vor veni maine la Bucuresti.

"Am avut o discutie cu Valeriu Argaseala si am ajuns la un acord verbal in privinta transferului. Maine voi pleca cu Qaka si cu tatal sau la Bucuresit, iar fotbalistul va efectua vizita medicala. Daca nu vor fi probleme, foarte probabil vom perfecta acest transfer", a spus Ambrosie, citat de ProSport.

Suma de transfer se va ridica la 370.000 euro + TVA, aduca un total de 440.000 euro. CSM Iasi va avea 15% din drepturile lui Qaka.

Udinese este interesata de mijlocasul Kamer Qaka si este dispusa sa plateasca 700.000 de euro, anunta jurnalistul italian Gianluca di Marzio.

Din suma de 700.000, 100.000 de euro ar urma sa intre in conturile Iasiului dupa ce jucatorul va bifa 20 de prezente la Udinese.

CFR Cluj si FCSB sunt interesate de Qaka, insa stelistii ofera mai mult.

Discutiile cu FCSB se poarta in jurul sumei de 400.000 de euro, a anuntat in aceasta dimineata presedintele clubului Poli Iasi, Adrian Ambrozie, la Ora exacta in sport (PRO X).

Poli este interesata sa obtina si un procent dintr-un viitor transfer.

Kamer Qaka (23 de ani) este mijlocas central si a atras atentia cu prestatiile sale din acest sezon.