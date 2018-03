Hagi vrea RAZBUNARE pentru procesul de la TAS! Viitorul, primul adversar al Stelei din playoff. VIDEO

Hagi nu uita de scandalul de la TAS si vrea sa se razbune pe stelisti. Cu ei joaca Viitorul primul meci din play-off. Hagi nu i-a batut niciodata pe stelisti, pe National Arena.

De un an si jumatate n-au mai pierdut stelistii pe National Arena, in campionat!

Alaturi de stelisti, CFR si Craiova sunt mari favorite la titlu. Viitorul vrea sa-i bata pe stelisti si sa intre in carti.

"Si pentru a ne apara titlul, pentru ca anul trecut am fost campioni si am demonstrat inca o data ca putem sa ajungem in play-off si sa ne batem de la egal la egal cu orice echipa!", spune Tiru.

Fostul stelist, Cojocaru va apara poarta Viitorului!

"E primul meci din play-off si trebuie sa incepem foarte bine! La meci o sa ne gandim doar la cele 3 puncte!", spune Cojocaru.