Hagi l-a pus la punct pe Duckadam, dupa atacul la tinerii de la Viitorul: "Cu ei au ajuns in primavara europeana!"

Gica Hagi a tinut sa-i dea replica lui Duckadam, care a spus ca jucatorii de la Viitorul isi pierd foamea de performanta cand ajung la Steaua.

Joi, 20:00 PRO X: Milan - Arsenal in Europa League! Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal!

Hagi s-a enervat si le-a luat apararea lui Florinel Coman, Dragos Nedelcu, Florin Tanase si Romario Benzar.

"Il respect pe Helmuth, dar vreau sa ii zic un singur lucru. Steaua a jucat in primavara europeana cu acei tineri si in campionat este la doua puncte de primul loc. Nici asa nu e bine? Ce vreti mai mult? Sariti pe copii si ii criticati. Cand un tanar este criticat pentru ca nu da randament se inchide in carapace, ca o broasca testoasa. E greu sa mai dea randament.

Steaua a luat jucatori de valoare, care au castigat campionatul. Sunt foarte valorosi si merita sa joace acolo. Cu ei, Steaua m-a batut in iarna", a spus Gica Hagi la Telekom Sport.

"In momentul in care au ajuns la noi cei mai buni, din pacate nu au mai avut randament. Jocul lor de echipa trece pe plan secund. Aici e o problema. Sunt jucatori foarte valorosi. Din pacate nu mai este acelasi randament", a spus Duckadam recent.