Dica la Viitorul, Ianis la Steaua?! Cum ar putea arata schimbul anului in fotbalul romanesc

Daca nu ia titlul cu stelistii, Dica ii poate lua locul lui Hagi la Viitorul! Tot la vara, Ianis Hagi poate ajunge la stelisti.

Hagi vrea sa antreneze afara, iar in locul sau la Viitorul pot veni Dica sau Stoican. Dica trebuie sa ia titlul. Casele de pariuri au cota ca Dica va fi demis in play off.



"Acest play-off e un test pentru oricare antrenor, mai ales pentru unul ca Dica, nou in aceasta meserie", spune Duckadam.

Dica si Hagi vor fi adversari in prima etapa din play-off. Becali a platit peste 7 milioane pentru Benzar, Coman sau Nedelcu. Ianis Hagi e tinta stelistilor la vara.

"Am adus tot ce a fost mai bun de la Viitorul, dar din pacate integrarea lor dureaza mai mult decat am dori noi", spune Duckadam.