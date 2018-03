SCANDAL INTERN LA CSA Steaua | Talpan si-a reclamat superiorii la Parchetul Militar! Ii acuza de fals in inscrisuri oficiale!

Omul care s-a luptat cu Gigi Becali pentru Steaua se lupta si cu sefii sai, inclusiv cu comandantul Cristian Petrea.

Curtea de Apel Bucuresi a aprobat solicitarea facuta de juristul Florin Talpan ca trei oficiali din cadrul CSA plus secretarul general din Ministerul Apararii Nationale sa fie cercetati de Parchetul Militar.

Ei vor fi cercetati pentru fals in inscrisuri oficiale, potrivit unei decizii a Curtii de Apel Bucuresti.

Este vorba despre comandantul CSA Steaua, Cristian Petrea, Nicolae Ungureanu (sef structuri securitate CSA Steaua), Cristian Neagoe (sef birou organizare si planificare sportive) si Dumitru Munteanu (secretarul general al MApN), scrie ziare.com.

Totul pleaca de la o sanctiune ce i-a fost aplicata juristului CSA Steaua, Florin Talpan, in urma cu un an, prin care i s-a interzis sa discute cu presa, mai scrie sursa citata.

Florin Talpan a aratat in instanta ca procesul-verbal al sedintei de la CSA Steaua a fost modificat si si-a acuzat superiorii de fals in inscrisuri oficiale. El a mentionat in documentele depuse la dosar ca in sedinta respectiva nu i s-a interzis sa discute cu presa si ca superiorii sai au distrus procesul-verbal original si au facut altul, despre care sustine ca este fals.