Hagi refuza ca noul stadion din Constanta sa ii poarte numele: "Nu doresc sa se creeze nicio confuzie!"

Gica Hagi saluta initiativa construirii unui nou stadion in Constanta, dar refuza ca arena sa ii poarte numele.

Gica Hagi saluta initiativa Consiliului Judetean, care a anuntat prin vocea presedintelui Horia Tutuianu ca urmeaza sa finanteze construirea unui nou stadion, dar spune ca nu este de acord ca arena sa ii poarte numele.

Hagi a emis un comunicat pe fcviitorul.ro prin care isi explica decizia.

"Sunt bucuros ca necesitatea unui stadion modern la Constanta, pe care sa evolueze oricare dintre echipele orasului, a fost discutata de presedintele Consiliului Judetean Constanta si oficialitati din Guvern cu ocazia inaugurarii Complexului Sportiv din localitatea Cumpana, din data de 9 mai 2019."

"Eu insumi mi-am manifestat public dorinta, in mai multe randuri, ca si la Constanta este nevoie de un stadion modern."

"In cazul in care un astfel de stadion se va construi, exclud in totalitate initiativa ca acesta sa se numeasca ”Gheorghe Hagi”, asa cum s-a precizat in cadrul discutiei amintite, deoarece sunt proprietarul unui club si am dat numele meu Academiei de Fotbal si bazei sportive pe care o detin."

"Nu doresc sa se creeze nicio confuzie in mass-media si in lumea sportului."