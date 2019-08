"El e principal, nu secund, cum cred unii! Bravo lui ca a ramas cu noi!" Prima reclaratie a lui Hagi dupa ce Becali a vrut sa RUPA BANCA la Viitorul

Hagi a vorbit pentru prima oara despre oferta pe care Becali a facut-o pentru Catalin Anghel, principalul sau colaborator de la Viitorul.

"E principal, nu secund, cum cred altii" - spune Hagi, care il felicita pe Anghel pentru decizia de a continua in Academie.

"El e antrenor principal, nu secund, cum cred unii. El e principal, eu sunt manager. Bravo lui ca a ales sa ramana cu noi, ne bucuram! In rest, n-am ce sa zic, n-am ce sa comentez", a spus Hagi la Digisport.

Desi s-a enervat pe arbitrul Fesnic dupa golul primit de Viitorul in prelungiri cu Sepsi, Hagi a refuzat sa discute deciziile centralului.

"Meci frumos, cu atmosfera frumoasa, cate o repriza pentru fiecare echipa. In repriza a doua am atacat spatiile, am dus mingea in careu, am facut o repriza foarte buna si meritam victoria. Nu are rost sa vorbesc de arbitraj, ii las pe altii sa analizeze. Eu trebuie sa analizez cum am jucat noi, sa vad de ce am ajuns noi in situatia de a lua golul din minutul 93. Aratam bine, chiar daca am facut schimbari. Avem jucatori de rulat, le dam sansa celor care vin din Academie. Crestem jucatori, suntem apreciati, dar drumul e lung, e o calatorie lunga. Sper sa aratam mai bine saptamana viitoare, la meciul de acasa", a spus Hagi.