S-a bucurat prea tare si a fost eliminat! "N-am mai luat niciodata rosu, sunt trist!" Ce spune Csaba Laszlo dupa egalul cu Viitorul

Csaba Laszlo e bucuros cu punctul obtinut in fata Viitorului.

Are 4 meciuri in Liga 1 si inca n-a castigat. Spera ca victoria sa vina in etapa viitoare, contra Craiovei, pe Oblemenco.

Golul din minutul 93 marcat de algerianul Bouhenna l-a facut pe Laszlo sa uite unde se afla. S-a bucurat prea tare si a fost eliminat. E primul cartonas rosu pe care il primeste in cariera.

"M-am bucurat, dar am uitat unde ma aflu si am intrat in teren, asa am luat cartonasul rosu. Imi pare rau ca s-a intamplat asa. La nivelul la care suntem noi, nu poti sa faci greseli ca cele pe care le-am comis noi la golurile Viitorului. Pentru a avea noroc trebuie sa faci ceva. Cred ca am meritat un punct. Pentru asta sunt bucuros. Nu sunt bucuros ca am facut greselile pe care le-am facut. De arbitri nu vorbesc nimic, eu imi fac treaba, dar sunt suparat ca am luat rosu. Niciodata nu am luat rosu, acum am luat pentru o prostie. Si eu sunt om, si eu am nervi, vreau sa castig meciurile. Am intrat in teren, m-am bucurat. Asta e...", a spus Csaba Laszlo la Digisport.