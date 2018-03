Hagi la PSG? "Credeti ca e imposibil? Am fost acolo, stiu cu ce se mananca!" 

Hagi a fost intrebat daca i-ar lua locul lui Emery la PSG.

Eliminata de Real din Champions League, PSG cauta antrenor din vara. Hagi pleaca de la Viitorul sa antreneze in strainatate si spune ca nu ar fi o surpriza foarte mare sa conduca un club de talia francezilor.



"Vreau sa muncesc zi de zi pentru a-mi crea o cariera. Sa fiu manager, sa antrenez o echipa este lucrul pe care-l iubesc cel mai mult. Intr-un moment sau altul, va veni si acea provocare. Am ajuns la un nivel destul de bun ca sa ma duc la inalta performanta, ca sa ma duelez cu cei puternici. Vreau sa ma duc pe drumul meu. Am aspiratii foarte mari, am stat opt ani, am luat-o de jos, am facut o munca titanica si acum, usor-usor vreau sa ma duc si eu la nivelul meu, acela la care am fost inainte, unde am muncit, unde am jucat. In Romania, mai mult decat sa faci o echipa campioana cu o medie de varsta de 21 de ani si 4 luni... ce poti sa faci mai mult? Este un lucru normal al vietii, trebuie sa-mi caut o provocare importanta", a spus Hagi, pentru Telekom Sport.

Hagi la Paris? "Pai, credeti ca e imposibil sau ce? (n.r intrebat despre preluarea lui PSG, dupa plecarea lui Emery) Este normal. Am fost acolo, stiu cu ce se mananca. Stiu ce inseamna presiunea, imi place presiunea."

Hagi a spus si ce se va intampla cu Academia sa dupa ce va parasi Romania.

”Daca se va intampla acest lucru, solutii sunt multe, nu doua trei (n.r cu privire la antrenorii care ar putea prelua echipa de seniori). Eu, cel putin, am multe solutii. Academia va forma in continuare jucator, iar la echipa mare trebuie sa fie un manager valoros care sa duca echipa mai departe. Sunt multi manageri tineri, dar nu este deocamdata nimic. Nu stiu ce va fi in vara, vom vedea. Daca se va intampla, trebuie sa vedem ce antrenor putem aduce la nivelul nostru”.