"Ne putem trezi cu o oferta foarte interesanta in vara!" ULTIMA ORA | Clubul care il vrea pe Ianis Hagi din vara

Ianis Hagi ar putea pleca de la Viitorul in perioada de transferuri din vara.

Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal! Joi, 20:00 PRO X: Milan - Arsenal in Europa League!

Cristian Bivolaru, manager general la Viitorul, spune ca se asteapta la o oferta interesanta la finalul sezonului pentru fiul lui Gica Hagi.

"Nu cred ca e un plan asa de clar pentru viitorul lui Ianis. Eu cred ca ne putem trezi cu o oferta foarte interesanta pentru el in vara asta, mai ales dupa ce am vazut cu ochii mei, in aceasta iarna, cand le-am facut o vizita celor de la Grasshopper Zurich la hotelul in care erau cazati in Turcia. Ne-am intalnit cu cei din conducerea clubului. Intr-adevar ei au facut in luna decembrie o oferta Fiorentinei pentru serviciile lui Ianis Hagi. Era vorba despre un imprumut cu posibilitatea cumpararii definitive. Fiorentina a refuzat si asa s-a ajuns la rascumpărarea lui. Fiorentina nu a acceptat nicio forma de imprumut", a declarat Cristian Bivolaru la DigiSport.

Clubul care se intereseaza de Ianis Hagi este Grasshopper Zurich. Elvetienii l-au dorit si in iarna pe Ianis, insa Fiorentina nu a acceptat propunerea de imprumut cu posibilitatea de cumparare definitiva.

Ianis Hagi a revenit la Viitorul in iarna dupa ce a jucat in doar doua meciuri de Serie A pentru Fiorentina. Viitorul a platit 2 milioane de euro pentru a-l rascumpara pe tanarul mijlocas, aceeasi suma pe care o platisera italenii in 2016. In plus, Fiorentina va mai incasa 20% dintr-un viitor transfer al lui Ianis Hagi.