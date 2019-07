Becali vrea sa DEA AFARA un jucator dupa doua meciuri: "A fost PRAF!" Jucatorii care primesc mariri de salariu

FCSB a castigat primul meci din noul sezon, 4-3 cu Hermannstadt. Becali nu e multumit de cativa jucatori.

Claudiu Belu risca sa fie dat afara de FCSB dupa doua meciuri! Fundasul dreapta a fost avertizat de Gigi Becali ca va fi pus pe liber. "A fost praf" e caracterizarea facuta de Becali. Un alt jucator care l-a nemultumit a fost Balasa in postura de fundas stranga. "O sa facem un transfer", a spus Becali. Ionut Vina, jucator adus de la Viitorul in urma cu cateva zile, l-a incantat pe Becali si va primi o marire de salariu.



"Fundas stanga, Balasa, a fost praf. Fundas dreapta, Belu, a fost praf. Sa ma ierte ca folosesc cuvantul asta, dar asta e ceea ce cred eu. Caut sa fac echipa puternica. Caut un mijlocas central asa cum imi place mie. Uite ca el era Vina. Mi-am luat inima in dinti, l-am luat si uite ca aseara m-a incantat. E exact mijlocasul pe care mi-l doresc. L-am sunat dupa meci si i-am zis 'Ma baiatule, uite, 3-4 meciuri, nici nu ai luat primul salariu si iti maresc salariul'. Vreau sa maresc salariile, ca sa nu mai aiba ganduri de plecare, pentru ca echipa asta cred ca poate face lucuri mari. Intr-adevar, trebuie sa luam fundas stanga si fundas dreapta.

Golurile le-am luat din cauza faptului ca nu avem fundas dreapta. Belu, daca nu se prezinta cum trebuie in urmatoarele doua luni, pleaca. A vrut sa semneze contract alb sa fie liber sa plece. Acum mi-am dat seama ce inseamna Steaua. Ai valoare, joci. Vina a jucat de 5 ori mai bine decat la Viitorul. Ori vii si faci treaba, ori vii si nu mai joci nici ce jucai la Astra. La Steaua nu avem timp, ori faci treaba, ori pleci. Belu are concurenta, il are pe Roman, il are pe Ovidiu Popescu. La Steaua cand vii, mai ales la inceput, nu ai nevoie de concurenta", a spus Gigi Becali la PRO X.

