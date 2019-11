Hagi a tunat dupa egalul cu Hermannstadt! "Ce inseamna asta? Eu stau sa-i astept pe ei sa alerge?!" Regele anunta plecari in lant de la Viitorul

Hagi e dezamagit dupa egalul 1-1 cu Hermannstadt.

Hermannstadt - Viitorul s-a terminat 1-1, vineri seara, in Liga 1. Echipa de la Ovidiu nu a aratat asa cum o cere locul pe care-l ocupa in clasament.

Gica Hagi a fost extrem de dezamagit dupa meci si a anuntat ca Viitorul se va desparti de jucatorii care nu vor demonstra ca merita sa fie la echipa.

"Bine ca a venit pauza competitionala. Trebuie sa schimbam multe lucruri. Usor, usor ne vom desparti de unii dintre ei. Facem curatenie ca vine iarna. Fiecare meci de acum va fi un test pentru ei. Cine vrea sa ramana la Viitorul trebuie sa imi demonstreze.

Suntem singurii care au batut-o pe CFR de doua ori in acest sezon, am vorbit aseara cu Dan Petrescu, l-am felicitat si mi-a zis: Hai, lasa, ca pana acum ce mi-ai facut. Atunci cum au putut sa joace baietii mei? Sunt alti jucatori? Ce inseamna asta? O data joci, o data nu mai joci. Eu stau sa-i astept pe ei sa alerge?", a declarat Gica Hagi la conferinta de presa.

Hagi: "Asta nu e echipa mea!"

Gica Hagi a rabufnit si imediat dupa meci. Regele a spus ca nu-si recunoaste echipa.

"Un meci slab si atat. Am jucat slab din pacate, de la un meci la altul, de aia am stat cu ei in sedinta acum. Sunt foarte suparat pe ei. O echipa care isi doreste, vrea, nu poate sa joace doar asa din cand in cand. Am jucatori care au experienta, din pacate sunt suparat in special pe prima repriza. A fost o repriza catastrofa. Nu se poate asa ceva, asta nu e echipa mea. Nu poti sa ai asemenea atitudine, atat de lenti, atat de previzibili", a spus Gica Hagi la finalul partidei.