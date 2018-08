INTERVIU / Atacantul remarcat de Becali: orfan de tata la nici 2 ani, plecat in lume ca sa ajunga fotbalist la 12 ani

Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro



Debutul lui Stefan Blanaru (29 ani) in Liga 1 a fost remarcat si de Gigi Becali, patronul FCSB-ului dorindu-l pe atacantul lui FC Hermannstadt, inainte de transferul lui Raul Rusescu.



Ai debutat in Liga 1 la 29 de ani. De ce asa tarziu?

Poate am avut si nesansa. Am fost la 2-3 echipe la Liga 1 in probe si, cand sa se concretizeze ceva, in sensul sa semnez un contract, cluburile de la care proveneam au cerut sume destul de piperate pe mine. Stiti vorba aceea: mai bine mai tarziu decat niciodata. Acum sunt un jucator matur, traversez o perioada buna a carierei mele si cred ca sunt pregatit pentru Liga 1.



Care sunt ambitiile voastre pentru noul sezon?

Vrem sa terminam pe un loc cat mai confortabil, ca sa nu avem emotii cu salvarea de la retrogradare. Sunt echipe bune in Liga 1, dar cred ca avem un lot destul de valoros si putem sa ne atingem acest obiectiv. E clar ca e diferenta intre Liga 1 si Liga 2, jucatorii au mai multa calitate. Sunt unii la Liga 1 care dau un gol daca au o ocazie, la Liga 2 probabil ca se da un gol la 3-4 ocazii. Ne confruntam cu jucatori care evolueaza in nationala Romaniei sau in alte reprezentative, e clar o diferenta. La Liga 1, pana la 35 de metri de poarta adversa poti sa pasezi mai lejer, dar de acolo incepe un pressing mai dur, in timp ce la Liga 2 te urmaresc pe tot terenul si te iau pe sus, ca sa zic asa, e mult mai dur jocul.



Ce tip de jucator esti tu? Ce calitati ai?

Eu sunt un jucator de lupta, de forta, sunt un luptator, pana la urma. Acest lucru m-a ajutat sa ajung la Liga 1. Nu am renuntat niciodata si Dumnezeu mi-a rasplatit efortul si perseverenta.



Ai ajuns si la televiziunile straine cu un gol marcat in Liga 2, dupa care ai urcat in tribuna si ai aplaudat. De ce ai ales sa te bucuri asa?

Inainte de meci, vorbeam cu cativa colegi de-ai mei si le-am spus ca asa mi-a venit mie in dimineata aia, la micul dejun. Am zis ca daca marchez o sa merg in tribuna si o sa aplaud. Nu neaparat reusita mea, reusitele echipei, oricine ar fi marcat. A fost si un gest de multumire pentru fanii care veneau in numar mare la fiecare meci al nostru.



Ai fi pregatit pentru o echipa cu pretentii atat de mari ca FCSB?

Nu m-a contactat personal nimeni de la Steaua, dar orice jucator, cand se apuca de fotbal, viseaza sa joace la echipele mari ale Romaniei - Steaua, Dinamo, CFR Cluj, Craiova, Timisoara... Echipe cu pretentii, cu palmares... Normal ca si eu imi doresc sa ajung la aceste echipe si eu zic ca as putea face fata. La aceste echipe, gen FCSB, normal ca jucatorii au alta calitate. Si eu, ca atacant, m-as intalni cu mai multe mingi in fata portii. La echipele mici, poate ai doar doua ocazii pe meci. Daca domnul Becali, care a urmarit atatia fotbalisti la viata lui, a vazut ceva la mine, inseamna ca am si eu ceva calitati.



Ce tip de fotbal iti place?

Fiind jucator de atac, imi place fotbalul ofensiv. Dar am ajuns la o varsta, m-am maturizat, asa ca stiu ca binele echipei e deasupra celui individual. Cred ca, in zilele noastre, a ajuns sa conteze mai mult rezultatul decat jocul frumos. Am vrea toti numai "calcaie" si "foarfeci", dar golurile si victoriile raman in istorie. Si la Campionatul Mondial, prioritar pentru majoritatea echipelor a fost sa nu primeasca gol, sa-si asigure rezultatul si abia apoi sa faca spectacol.



Cum iti spun colegii?

"Blana", de la Blanaru. Colegii mai fac jocuri de cuvinte, ca sunt Blanaru si ca am ac de cojocul portarilor adversi. De asemenea, al doilea meu prenume e "Miluta" si cei care il stiu glumesc ca nu prea am mila de portile adverse. Stefan Miluta Blanaru ma numesc, al doilea prenume vine de la bunicul meu, care a decedat cand eu m-am nascut. E un nume din Moldova, ma trag dintr-un neam din Moldova. Familia mea s-a mutat la Bazias, Caras Severin, langa Socol, satul lui Belodedici. Fotbalul e iubit acolo, mai da inca fotbalisti spre Liga 1.



Esti apropiat de familia ta?

Tatal meu a murit cand aveam un an si 10 luni, am crescut mai mult cu mama. Nu pot sa zic ca am avut o copilarie mai grea, pentru ca am avut o situatie materiala destul de buna. Sigur, a fost greu pentru ca nu l-am avut pe tatal meu alaturi de mine, as fi vrut sa ma vada debutand in Liga 1. Mi-a fost greu si atunci cand a trebuit sa plec de acasa, la 12 ani am mers la Timisoara, la Liceul Sportiv. Fusesem crescut doar de mama si a fost mai greu la inceput. Vreo 2 luni de zile mi-a fost foarte greu din acest punct de vedere. Ma duc acasa de fiecare data cand am liber, imi iubesc mult familia.



Ai un idol, un jucator pe care il admiri?

Dintre jucatorii straini il admir foarte mult pe Cristiano Ronaldo, care este un model de profesionalism. Dintre fotbalistii romani l-am placut pe Gheorghe Hagi, pe jucatorii din generatia lui... Si Adrian Mutu mi-a placut foarte mult.