Sanmartean si-a dat in judecata fosta echipa! Fostul mijlocas are de primit o suma importanta

Sanmartean si-a dat in judecata fostul club.

Lucian Sanmartean i-a dat in judecata pe cei de la FC Voluntari, ultimul club din cariera sa, pentru a-si recupera restantele salariale. Sanmartean are de primit aproximativ 8.000 de euro de la gruparea ilfoveana, suma care i-a fost promisa de catre conducere insa nu a mai ajuns in conturile fostului jucator.

Sanmartean, in varsta de 38 de ani, si-a incheiat contractul cu FC Voluntari in aceasta vara si s-a retras. Sanmartean a jucat la Gloria Bistrita, Panathinaikos, Utrecht, Vaslui, Steaua, Al-Ittihad, Pandurii, Al-Taawoun si FC Voluntari. A strans si 21 de meciuri la nationala Romaniei.