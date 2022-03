Andrei Prepeliță își amenință jucătorii: "Vom da sancțiuni, nu tolerez așa ceva"

FCSB a învins, duminică, în deplasare, scor 3-2, echipa FC Argeş, într-un meci din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1, în care trei goluri s-au marcat din penalti şi un jucător de la gazde a fost eliminat. FCSB a marcat prin Tănase, în minutele 39 şi 56 (penalti) şi Dumiter ‘90+4. Pentru FC Argeş au înscris Şerban ’43 (penalti) şi Said ’72 (penalti). În minutul 69, de la gazde a fost eliminat Şerban.

Căpitanul piteștenilor, Șerban, a fost eliminat de centralul Horia Mladinovici după un gest golănesc la adresa lui Florin Tănase. Și-a lăsat echipa în 10 oameni, iar Prepeliță s-a enervat și a anunțat că-l va penaliza.

"Reacția echipei a fost bună după penalty, o să analizăm fazele controversate. O să vedem ce a făcut Șerban, nu e normal să faci asemenea gest care te costă, nu tolerez aceste lucruri, o să am o discuție bărbătească, probabil vor fi sancțiuni.

Nu comentez niciodată arbitrajul, nu știu dacă a atins mingea (n.r.: Miron), oricum nu mai putem să întoarcem rezultatul. La fiecare meci trebuie să avem atitudine, determinare. Trebuie să compensăm pentru că nu avem individualități.

La Craiova am tras un semnal de alarmă și nu am fost cum trebuie. Am venit după un meci extenuat la Botoșani, iar o deplasare la Craiova și s-a simțit. În play-off nu te așteaptă meciuri ușoare și mergem la CFR Cluj să ne batem pentru orice punct”, a declarat Andrei Prepeliță, la finalul meciului cu FCSB, 2-3, din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1.

Etapa viitoare, FC Argeș va juca în deplasare cu CFR Cluj.