FC Argeș, eșecuri pe linie în play-off! Prepeliță dezvăluie discuția cu jucătorii: "Să fie mai atenți la viața privată!"

Eduard Radaslavescu (27') și Adi Petre (62') au marcat primele goluri ale Farului în play-off, în timp ce FC Argeș a ajuns la patru eșecuri consecutive după calificarea în primele șase formații din Liga 1.

FC Argeș, eșecuri pe linie în play-off!

La finalul partidei, Andrei Prepeliță, antrenorul lui FC Argeș, spune că le-a cerut jucătorilor să își facă analize individuale și să rămână concentrați la finalul sezonului, mai ales că piteștenii sunt calificați și în semifinalele Cupei României.

"Astăzi nu am arătat așa cum ne așteptam. Am arătat ca o echipă stoarsă, n-am avut prospețime. Am și luat acel prim gol care putea fi evitat. L-am văzut acum. După aceea, Farul, o echipă cu calitate, care știe să joace. Am avut și noi ocaziile noastre, inclusiv în prima repriză, Latovlevici și Palic, care puteau fi rezolvate foarte ușor cu gol. A doua repriză am încercat să împingem jocul mai sus, am pus presiune, am avut câteva ocazii bune, dar la o fază fixă nu ne respectăm zona în care trebuie să stăm și luăm golul de 0-2.

Am vorbit cu băieții. Am mai trecut anul ăsta prin momente mai grele și ne-am strâns, am unit grupul și am avut rezultate bune. Asta le-am spus și acum. Fiecare trebuie să-și facă o analiză individuală. Să se gândească că nu e de ajuns că am ajuns în play-off. Să fie mai atenți la viața privată, la tot ce înseamnă fotbal și să ne revenim. Mai avem un obiectiv, acela de a ajunge în finala Cupei și de a ne clasa pe un loc cât mai în față.

I-am ținut pe jucători tot timpul în priză, le-am spus lucrul ăsta. La meciul cu FCSB am avut ghinion, la meciul cu CFR am făcut niște cadouri, chiar și azi, la primul gol. Am avut momente din astea și în decursul anului trecut, trebuie să le eliminăm pentru că ne întâlnim cu cele mai bune echipe și nu te iartă nimeni.

S-a cunoscut lipsa celor 6 jucători, care anul ăsta au fost titulari de bază. Chiar dacă nu cred că e o diferență mare între cei care au jucat mai mult și cei care au fost rezerve, se vede un altfel de ritm de joc", a spus Prepeliță.

FC Argeș este ultima în play-off, cu 24 de puncte, iar în runda următoare va evolua pe terenul lui FC Voluntari.

Clasament play-off Liga 1