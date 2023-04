Graham Potter a dat verdictul cu privire la situația lui Romelu Lukaku

Romelu Lukaku a înscris doar trei goluri în primul eșalon al Italiei pentru milanezi, în 15 apariții. În Champions League, vârful a marcat de două ori în trei meciuri, iar în Cupa Italiei a participat într-o singură partidă.

Graham Potter, antrenorul lui Chelsea, a vorbit despre situația în care se află Romelu Lukaku. Tehnicianul britanic a evidențiat faptul că mai multe detalii despre întoarcerea atacantului belgian la trupa londoneză vor exista în vară, când înțelegerea de împrumut va expira.

„E încă un jucător al lui Chelsea și îl monitorăzim, bineînțeles. Știm unde e, știm că e împrumutat. Romelu e un fotbalist fantastic, e cineva pe care-l știm și pe care-l apreciem. Dar, din nou, vom vorbi mai multe despre Lukaku în vară”, a spus Graham Potter, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

Graham Potter on Lukaku: “He’s still a Chelsea player and we’re monitoring him of course. We understand where he’s at, he’s on loan. Romelu’s a fantastic player, someone who we know and like” ???? #CFC

“But again, we need to speak about that [Lukaku] in the summer”. pic.twitter.com/p5yyzP4z3R