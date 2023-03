Xavi, reacție fermă: „Îl iubesc pe Leo Messi!” Ce a spus despre o posibilă revenire

În august 2021, starul argentinian a fost nevoit să plece de la gruparea catalană. Paris Saint-Germain a profitat, în conescință, de situație și l-au adus liber de contract pe Lionel Messi la club.

În ultimul timp, presa din străinătate a început din ce în ce mai mult să vehiculeze o posibilă întoarcere a starului argentinian la FC Barcelona. Xavi Hernandez, fost coleg cu Messi la echipa de pe Camp Nou și actual antrenor al catalanilor, a vorbit despre campionul mondial.

Spaniolul a precizat că le-ar plăcea tuturor ca Lionel Messi să revină la FC Barcelona. Xavi a adăugat faptul că îl iubește pe fostul său coleg și că e normal ca lumea să devină entuziasmată în ceea ce privește o posibilă revenire a argentinianului la echipa la care a evoluat pentru atât timp.

„Bineînțeles că îl iubesc pe Leo Messi! L-am văzut crescând la Barca și e normal ca lumea să devină entuziasmată cu posibila sa revenire. Toți și-ar dori să vadă un ultim dans al lui Messi, asemenea lui Michael Jordan”, a spus Xavi Hernandez, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

