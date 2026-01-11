Rapid a învins duminică, în meci amical, formația bulgară CSKA 1948 Sofia, scor 2-1. A fost ultima verificare a giuleștenilor înainte de revenirea campionatului, după ce anterior au pierdut cu același scor în fața polonezilor de la Wisla Plock.

Eurogol pentru Constantin Grameni în Rapid - CSKA 1948 Sofia 2-1

La Belek, Jose Martinez a deschis scorul pentru bulgari în minutul 6. Rapid a egalat pe finalul primei părți, în minutul 45, prin Daniel Paraschiv, aflat la primul gol în tricoul alb-vișiniu.

Constantin Grameni a înscris golul victoriei giuleștene, în minutul 74, și Rapid – CSKA 1948 Sofia s-a terminat 2-1. Reușita sa a fost una cu adevărat spectaculoasă. Grameni a punctat aproape de mijlocul terenului.

Execuția sa l-a impresionat până și pe antrenorul Constantin Gâlcă, care l-a lăudat pentru tehnica sa de lovire a balonului.

„Are o lovire foarte bună. A văzut portarul ieșit și a fost un gol foarte frumos”, a reacționat antrenorul Costel Gâlcă.

Echipele de start la Rapid - CSKA 1948 Sofia

Rapid (4-3-3): Briciu - Onea, Ciobotariu, Kramer, Braun - Vulturar, Gheorghe, Hazrollaj - Jambor, Paraschiv, Pop

Briciu - Onea, Ciobotariu, Kramer, Braun - Vulturar, Gheorghe, Hazrollaj - Jambor, Paraschiv, Pop Rezerve: Aioani, Manea, Borza, Bolgado, Gojkovic, Pașcanu, Micovschi, Ignat, Grameni, Hromada, Bădescu, Christensen, Dobre, Koljic, Petrila, A. Șucu, Banu, Onea

Aioani, Manea, Borza, Bolgado, Gojkovic, Pașcanu, Micovschi, Ignat, Grameni, Hromada, Bădescu, Christensen, Dobre, Koljic, Petrila, A. Șucu, Banu, Onea Antrenor: Costel Gâlcă

Costel Gâlcă



CSKA Sofia: Sheytanov, Parkhomenko, D. Medina, Sobrero, Couto, Martines, M. Diallo, Carrion, A. Traore, Krebs, A. Iliev

Sheytanov, Parkhomenko, D. Medina, Sobrero, Couto, Martines, M. Diallo, Carrion, A. Traore, Krebs, A. Iliev Rezerve: Gasevic, Vitanov, Magnin, E. Franco, L. Marques, Hoffmann, Grivic, Tsonev, Boychev, F. Maciel, Rusev, B. Dimitrov, Tarasenko, E. Romanyuk

Gasevic, Vitanov, Magnin, E. Franco, L. Marques, Hoffmann, Grivic, Tsonev, Boychev, F. Maciel, Rusev, B. Dimitrov, Tarasenko, E. Romanyuk Antrenor: Ivan Stoyanov



Pentru Rapid urmează meciul de pe teren propriu cu Metaloglobus, programat pe 17 ianuarie de la ora 20:00, contând pentru etapa a 22-a din Superliga României.

