Atacantul ajuns la Rapid de la Real Oviedo sub formă de împrumut s-a aflat doar la a doua apariție în tricoul giuleștenilor, dar a reușit deja să își treacă în cont prima sa reușită la Rapid.

Daniel Paraschiv a marcat primul său gol la Rapid

După eșecul de sâmbătă cu Wisla Plock, scor 1-2, Rapid a învins-o în ultimul amical din Antalya, pe CSKA 1948 Sofia. Daniel Paraschiv a marcat pentru 1-1 în minutul 45, după o preluare pe piept și un șut în forță expediat din afara careului. Mingea a lovit bara și a intrat în poarta apărată de Sheytanov.

Paraschiv a revenit în această iarnă în Superliga României. Atacantul o părăsise în 2024 pe Hermannstadt și a semnat cu Real Oviedo, însă, după ce i-a ajutat pe spanioli să promoveze în La Liga, cei de la Oviedo nu s-au mai bazat pe Daniel Paraschiv, iar fotbalistul a fost împrumutat la Cultural Leonesa, unde nu a bifat foarte multe apariții.

La finalul meciului cu CSKA 1948 Sofia, Costel Gâlcă s-a declarat mulțumit de prestația echipei, dar mai ales pentru faptul că nu au apărut accidentări la Rapid.

Costel Gâlcă: ”Paraschiv a depus un efort foarte mare!”

Antrenorul giuleștenilor a avut cuvinte de laudă și la adresa lui Paraschiv, pe care l-a aplaudat pentru efortul depus pe teren.

”Sunt mulțumit că nu am avut accidentări. Am avut câțiva jucători mai încărcați, vreo 4… dar important este că am terminat cantonamentul cu bine.

Abia acum începe greul. După cum am zis, mai așteptăm să vină încă câțiva jucători. Mă bucur pentru Paraschiv, a depus un efort foarte mare și a marcat un gol foarte frumos. Avem timp, nu avem încă jucători să începem campionatul, dar așteptăm. Sper să ajungem cât mai bine pregătiți la startul campionatului, să avem un joc mai constant”, a spus Gâlcă.

