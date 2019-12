Gnohere, OUT de la FCSB mai repede decat anunta Becali? Discutie DECISIVA cu Vintila: "Asta mi-a zis, asa a decis!"

Gigi Becali nu parea interesat sa-i permita lui Gnohere transferul in strainatate in ianuarie.

In ciuda faptului ca francezul intra in ultimele 6 luni de contract, Becali voia sa-l pastreze pana la vara pentru a-l ajuta in lupta la titlu. 'Bizonul' a fost folosit putin, insa, in ultimul timp, iar Vintila nu pare deloc multumit de fotbalist. Atacantul a ramas pe banca tot meciul contra Viitorului, intr-o partida in care varf impins a fost din nou reprofilat Tanase.

Becali lasa de inteles ca Gnohere nu mai face parte din planul tactic al echipei. Ar putea fi lasat sa plece inca din aceasta iarna.

"De Gnohere... sa vorbiti cu Vintila. El are o strategie de joc, o tactica de joc. Exact cum am vrut si eu, asa vrea si el, un atacant mobil, care sa alerge mai mult. L-am intrebat de ce nu joaca cu Gnohere. A zis ca nu joaca pentru ca a atins mingea de 4 ori intr-o repriza la un meci pe care l-am jucat de curand. El are nevoie de atacant mobil, sa atinga mingea de mai multe ori!", a spus Becali la PRO X.

Conform informatiilor www.sport.ro, Gnohere are oferte din Bulgaria si din zona Golfului.