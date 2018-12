Cati bani trebuie sa scoata Becali din conturi pentru a-l aduce pe Sumudica la FCSB! Clauza de reziliere a antrenorului

Marius Sumudica era si el unul dintre posibilii inlocuitori ai lui Nicolae Dica pe banca FCSB.

Totusi, actualul antrenor al echipei Al Shabab a explicat duminica seara ca este putin probabil ca el sa ajunga la FCSB.

Sumudica a marturisit ca este deja in proces de negociere pentru un nou contract la echipa din Arabia Saudita, dar si ca are o clauza de reziliere destul de mare.

"Eu nu am spus ca vin la FCSB, eu sunt sub contract inca un an si jumatate. Deja suntem in discutii sa mi se schimbe contractul si conditiile financiare. Eu am o clauza de reziliere, e greu sa vin la FCSB in momentul de fata", a spus Sumudica la DigiSport.

Sursa citata scrie ca antrenorul roman are o clauza de reziliere de 500.000 de euro, bani pe care Gigi Becali ar trebui sa-i achite pentru a-l putea aduce la FCSB.

Totusi, Sumudica a marturisit ca, in viitor, si-ar dori sa ajunga sa lucreze cu Gigi Becali.

"Nu ascund ca mi-as dori sa lucrez cu Gigi Becali. E un tip care pune la dispozitie toate conditiile. Mi-ar placea sa vad daca pot sa-l dovedesc", a spus acesta.