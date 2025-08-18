Agentul a ironizat suma de transfer vehiculată pentru atacant, de 18 milioane de euro, și s-a arătat convins că Louis Munteanu nu va mai putea repeta niciodată performanțele din sezonul trecut.



Declarațiile lui Becali vin într-un moment în care situația atacantului la CFR este incertă, acesta fiind protejat de club și absent la meciul retur cu Braga, din preliminariile Europa League.



"O sumă civilizată era 6-7 milioane"

Ioan Becali a ridiculizat discuțiile despre un transfer de 18 milioane de euro și a prognozat un viitor modest pentru atacantul din Gruia, considerând că valoarea sa reală este mult mai mică.



"Să-mi spui când Louis Munteanu o să mai dea vreodată în activitatea lui, că mai are 12-14 ani de jucat, 20 de goluri în vreo ligă. În campionatul nostru dai și nu a mai dat nimeni de mult timp 20 de goluri", a spus Becali, potrivit Fanatik.ro, continuând pe un ton ironic la adresa patronului de la CFR, Neluțu Varga: "O parte din ăia 18 milioane pe Louis Munteanu i-a luat deja Neluțu Varga. A luat acontul și în iarnă o să ia încă o rată".



Impresarul consideră că o sumă corectă pentru transferul lui Munteanu s-ar situa în jurul a 6-7 milioane de euro, explicând de ce cluburile mari din Europa evită jucătorii din Superliga.



"Dacă zicea că are o ofertă de 7 milioane și a refuzat-o, era ok. Dar să spui că ai 18 și aștepți... Zic că un 6-7 milioane era o sumă civilizată pentru un jucător care joacă în România, un campionat mai slab. De asta campionatul nostru este sub cel din Serbia, o să ajungă în timp și sub cel din Kosovo", a adăugat Giovanni Becali.



Petrescu confirmă absențele

În paralel cu speculațiile de pe piața transferurilor, Louis Munteanu se confruntă cu probleme medicale. Antrenorul Dan Petrescu a confirmat că atacantul este incert pentru partida crucială cu Hacken, din play-off-ul Conference League.



"Sperăm ca Louis să poată juca joi. Facem tot posibilul, dar și pentru joi sunt dubii", a transmis tehnicianul de la CFR Cluj.

