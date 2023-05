Gigi Becali, un nou atac la adresa FRF! Patronul FCSB cere intervenția imediată a lui Răzvan Burleanu

Sancționat de Comisia de Disciplină a FRF după acuzele aduse arbitrilor la finalul meciului cu Universitatea Criova, scor 1-1, Gigi Becali riscă o nouă sancțiune după comentariile făcute la adresa „centralului” Iuliana Demetrescu.

Becali susține, însă, că nu mai poate fi sancționat în această speță, deoarece nu mai deține nicio funcțio oficială la club. Totuși, dacă va fi sanționat, acest lucru ar putea atrage după el o penalizare de trei puncte pentru FCSB - mai multe detalii AICI.

Becali: „Eu nu mai am nicio treabă în acte!”

„Îl rog pe Răzvan Burleanu să intervină și să stopeze tot acest circ pornit împotriva mea. Deja încep să mă simt hăituit și pe fiecare zi vad că tot sunt amenințat cu judecata pe la comisii.

De unde să mă suspendați, mă, voi pe mine? Eu nu mai am nicio treabă în acte. I-am predat conducerea lui Meme. Dar în primul rând eu personal nu vă recunosc pe voi. Nu recunosc niciun membru al vreunei comisii. Ați ajuns voi să mă judecați pe mine personal? Păi sunteți judecători la Tribunal și nu știu eu?

Nu înțelegeți că nu am nimic cu fata aia? Ăia e părerea mea și mi-o susțin, dar nu am nimic cu acea fată arbitru. Acum vreți să vă implicați și în lupta la titlu? Hai să văd eu că o să depunctați FCSB. Păi unde am ajuns? Adică eu bag bani în fotbal și am început sa tot fiu amenințat cu judecata pe la comisii? Așteptați să se termine campionatul că o să vedeți voi unde vă fac eu de această dată plângeri, nu voi mie.

Deja încep să mă simt hăituit și pe fiecare zi aud că mi se pregătește ceva. Să o faceți și pe aia înainte de meciuri, protestul ăla al arbitrilor, ca să ne facem de râs și să ajungem la știri pe toate canalele. Ce i-am făcut acelei fete arbitru? Nu i-am făcut nimic”, a spus Gigi Becali, potrivit Prosport.