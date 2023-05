Gigi Becali îi poate provoca probleme FCSB-ului! Echipa riscă depunctarea după ultima ieșire a patronului

FCSB a rămas singura urmăritoare a Farului Constanța în lupta pentru titlu, însă ar putea primi o lovitură crâncenă chiar de la propriul patron.

Pe 4 mai 2023, Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal l-a sancționat pe Gigi Becali cu un avertisment și o amendă de 5.000 de lei pentru „Comportare jignitoare, calomnioasă și declarații care afectează imaginea fotbalului”.

Sancțiunea a venit în urma unui memoriu depus de CCA, ca urmare a declarațiilor făcute de Becali după meciul FCSB - Universitatea Craiova, scor 1-1, în care patronul vicecampioanei îi acuza pe arbitri de practici incorecte împotriva echipei sale.

Decizia Comisiei de Disciplină face referire inclusiv la posibilele consecințe ale unei viitoare abateri. Astfel, în cazul în care autorul abaterii este un oficial asimilat (finanțator, sponsor etc.), acesta poate fi interzis în activitățile legate de fotbal pentru o perioadă de 6 până la 12 luni la prima abatere. La fiecare abatere ulterioară, sancțiunea aplicată oficialului va fi dublată, iar clubul la care acesta este asociat va fi sancționat prin scăderea a 3 puncte din totalul obținut în campionat.

„Dacă autorul este oficial asimilat (finanțator, sponsor, alții asemenea), acesta va fi sancționat cu interzicerea oricărei activități legate de fotbal de la 6 la 12 luni la prima abatere. La fiecare abatere următoare, sancțiunea aplicată oficialului va fi stabilită prin dublarea sancțiunii aplicată anterior, iar clubul de care aparține această persoană va fi sancționat cu scăderea a 3 puncte din cele obținute în campionatul în care participă”, se arată în decizia CCA.

FCSB riscă să fie depunctată

Patronul FCSB se confruntă în momentul de față cu o nouă problemă. Radu Vișan, secretarul general al FRF, a depus memoriu împotriva sa pentru declarațiile ofensatoare la adresa arbitrei Iuliana Demetrescu, care a condus de la centru duelul dintre Voluntari - CS Mioveni, scor 1-0.

„Am văzut meciul Voluntari – Mioveni! Arbitru a fost o femeie (n.r. Iuliana Demetrescu), cu sânii în vânt pe teren!

Ați mai pomenit așa ceva? Asta ne mai trebuia! Unde se dezbracă ea înainte de meci? Ce este asta? Știu, așa este în vestul Europei, asta este moda, dar de ce trebuie să facem și noi așa? Du-te la fotbal feminin”, a spus Gigi Becali, care și-a nuanțat discursul câteva zile mai târziu:

„Eu n-am jignit-o pe fata aia (n.r. Iulian Demetrescu). Eu mi-am zis părerea. E la mintea cocoșului. Pentru ce să dai arbitru femeie la bărbați?

Că n-am văzut asta nicăieri. Atunci, bine, mă, faceți fotbal mixt atunci. Ce am spus eu? Am spus în glumă, mai mult glumă. Cică am jignit-o. Nu am jignit-o. Du-te, tu, femeie la fotbal feminin și du-te, tu, bărbat, la fotbal masculin”, a mai spus patronul FCSB, potrivit Prosport.

Gigi Becali susține că în momentul de față este suspus unui linșaj și că după ce se va încheia campionatul va depune plângeri împotriva tuturor celor care acum îl „hărțuiesc”.