Gigi Becali trece la amenințări: „Pasează, mă, că stai pe bancă, mă! Ia să vezi tu acum!” Jucătorul pe care îl scoate din echipă 

Roș-albaștrii riscă să se îndepărteze de CFR Cluj în lupta la titlu după înfrângerea cu Universitatea Craiova. Deși părea favorită, FCSB nu a reușit să marcheze la poarta lui Pigliacelli, iar principala problemă, după părerea lui Gigi Becali, a fost 'reprofilarea' lui Octavian Popescu în primul 11. Tânărul fotbalist a început partida în banda dreaptă, pentru a i se face loc lui Florinel Coman, iar prestația sa nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

Gigi Becali a anunțat că Popescu nu va mai juca decât pe stânga la FCSB, nemulțumit de desfășurarea jocului.

Jucătorul trecut de Gigi Becali pe banca de rezerve după meciul cu Universitatea Craiova



Finanțatorul vicecampioanei României a vorbit la „Ora exactă în sport” despre înfrângerea suferită, luând pe rând jucătorii care l-au nemulțumit. Andrei Cordea și Florin Tănase nu au scăpat de critici, însă cel mai vizat a fost Malcom Edjouma, despre care Gigi Becali a spus că nu va mai fi titular de acum înainte.

„Lui Toni Petrea îi aparține reprofilarea lui, nu mie, eu nu am spus niciodată să joace pe dreapta. Oricum echipa dacă era bine Tănase, Coman, Keșeru. Cordea a uitat fotbalul, nu mai știe, și noi am fost bine, dacă Cordea nu mai e, Tănase doar pase greșite, nu l-am văzut în viața mea atât de slab pe Tănase.

Edjouma ăla am zis când a venit am zis să vezi ce milioane iau pe el, primul meci, al doilea meci, 'mamă, ce fotbalist, extraordinar, de când caut!' A jucat bine două meciuri acum, gat, s-a văzut Maradona, eu driblez, nu mai pasez eu, bă, pasează, mă, că stai pe bancă, mă Edjouma. Ia să vezi cum stă pe bancă acum, când a venit în primul meci pac-pac din prima, ce fotbalist, acum i s-a urcat la cap, când prinde mingea are trei situații de pasă dar el driblează, degeaba driblezi cu unul dacă o pierzi la al doilea”, a declarat Gigi Becali la PRO Arena.