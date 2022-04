„Au câștigat cu noi fără să ajungă la poartă!” Gigi Becali contestă victoria Universității Craiova cu FCSB

Deși spune că oltenii nu au arătat mare lucru în meciul cu FCSB, Gigi Becali o vede pe Universitatea Craiova principala cotracandidată a CFR-ului în lupta la titlu.

Becali: „A văzut că a dat 11 metri gratuit!”

„Păi, da, nu am mai trăit-o, la mine, cel puțin, când echipa adversă are 1-0 nu mai ai emoții, emoții ai la 0-0, la 1-0 pentru tine, dar după ce conduc ei, nu mai ai emoții, aștepți să vezi ce vrea Domnul să facă. Vine Cristea, alunecare la minge, din piciorul lui Cristea dă în piciorul lui Ivan, se duce mingea în față, nu are nicio legătură, dar ce să mai, 11 metri inventat, nu au ajuns la poartă, ce emoții să am?

În a doua repriză au dat și golul ăla, când face Dumnezeu, nu te poți pune cu el. Poate să facă Dumnezeu și astăzi, crezi că acum Universitatea Craiova nu se gândește la campionat acum? Nu-i adevărat, cum au câștigat ei ieri fără să ajungă la poartă, nu se poate să ne bată pe noi încă o dată și pe ei de două ori?

S-a văzut, el în pauză s-a uitat la secvențe, la reluări, a văzut că a dat 11 metri gratuit, a văzut și fault în atac la Pigliacelli, dar nu a dat. S-a văzut claar, dar nu a dat tocmai de aia, să echilibreze, tentă nu a fost. Poți să îți dai seama la arbitru dacă e cu tentă dacă dă sau nu cartonașe, la Istvan îți dai seama că e cu tentă, el nu dă cartonașe împotriva FCSB. El a dat trei cartonașe, când el nu dă, atunci are o șmecherie.

Golul anulat a fost cu mâna, a dat cu capul, dar cu capul în braț și cu brațul în gol”, a spus Gigi Becali la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Universitatea Craiova a învins-o pe FCSB cu scorul de 2-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, într-un meci din etapa a treia a fazei play-off a Ligii 1.

În urma victoriei de duminică seară, Universitatea Craiova s-a apropiat la patru puncte de FCSB.