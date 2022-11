Mihai Pintilii a preluat banca tehnică a vicecampioanei României pentru această perioadă, însă a declarat că nu este pregătit să devină antrenor principal la FCSB.

"Eu am mai zis. Mai e un meci la Craiova, sper să luăm 3 puncte. V-am zis, după aia eu nu sunt pregătit. Nu am actele necesare și nu am calitatea asta. E și dorința mea, ține și de mine. Asta simt acum. Încă nu e momentul meu.

În Cupă mai debutăm un copil, se mai permit anumite chestii, dar în campionat nu ai voie să faci pași greșiți. Urmează un meci important în campionat și trebuie să câștigăm", a spus Mihai Pintilii după remiza din Cupa României, cu Oțelul Galați.

Gigi Becali are alte planuri pentru Mihai Pintilii

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", patronul de la FCSB a declarat că a avut o discuție cu actualul antrenor al echipei și că speră să-l fi convins să mai rămână pe banca tehnică.

"El spune din bun simţ că nu e pregătit, ştie un lucru şi nu are rost, dacă echipa va câştiga următoarele meciuri, el va rămâne. Zice: 'Nu sunt pregătit, nea Gigi'. Dacă spun eu, aşa e, eşti pregătit. El a zis: 'Chiar nu sunt pregătit, dar dacă aţi zis, o scoatem la capăt'. Meciul cu Rapid mi-a arătat că e pregătit, e cel mai important meci, dacă nu câştigam era adio titlul", a declarat Gigi Becali la PRO ARENA.