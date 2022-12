După ce l-a pus pe colț în diferite ipostaze, Gigi Becali l-a iertat pe Florinel Coman, după ce căpitanul a adus o victorie importantă pentru FCSB, securizând trei puncte importante în lupta pentru prima poziție din clasament.

Gigi Becali s-a schimbat la 180 de grade în privința lui Coman: „Și-a șters toate păcatele. Am uitat tot”

Florinel Coman, aflat la FCSB din vara anului 2017, l-a învins fără nicio problemă pe Pap în minutul 79, după ce Octavian Popescu a dat o pasă de geniu care a destabilizat toată defensiva adversă.

„Acum îi mulţumesc lui Coman, pentru că ne-a salvat. Era cam greu să marcăm, sincer, nu mai speram că marcăm, deşi am avut ocazii multe.

Îi mulţumesc lui Coman, iar acum sper să se pregătească bine, să revină în ianuarie la acel Coman pe care am dat trei milioane de euro. Gata, cu acest gol, el a şters toate păcatele. Cu acest gol am uitat tot. E fotbalist foarte bun, e inteligent, dar are nevoie de multă muncă.

Oricum, i-am dat hârtie, dacă primesc suma de trei milioane de euro, Florinel Coman poate pleca”, au fost cuvintele lui Gigi Becali la televiziunea Prima Sport.

FCSB - FC Botoșani 1-0

Cu 38 de puncte, FCSB este la egalitate cu Rapid în Superligă, dar cu un golaveraj superior. Astfel, vicecampioana ocupă locul trei și este la doar șase puncte distanță de CFR Cluj, care are un meci mai puțin, și la șapte puncte distanță de liderul Farul Constanța.

Primul meci din 2023 pentru FCSB va fi în deplasare, la Sibiu, pe terenul lui Hermannstadt.