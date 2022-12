Andrei Vlad, după victoria muncită cu FC Botoșani: ”Astăzi chiar a contat și evoluția mea!”

La finalul partidei, Andrei Vlad, portarul vicecampioanei, care a fost pus serios la treabă de moldoveni, a recunoscut că meciul nu a fost unul deloc ușor, deoarece FC Botoșani a fost o echipă foarte „arțăgoasă”.

„Mă simt foarte bine. Important este că am terminat anul cu o victorie. Era foarte important după meciul trecut. A fost un meci foarte greu, cu o echipă arțăgoasă. Sunt foarte fericit că am câștigat.

Meciul trecut (n.r. - cu CFR Cluj, scor 0-1) a contat mai puțin că am făcut un meci bun, deoarece am pierdut, însă astăzi chiar a contat și evoluția mea, pentru că am luat cele trei puncte. A fost frig afară și până la urmă a fost bine că am avut de muncă”, a spus Andrei Vlad la finalul meciului FCSB - FC Botoșani.

Vlad: „Este foarte greu să stai pe bancă!”

Andrei Vlad a profitat de accidentarea suferită de Târnovanu și a revenit în poarta vicecampioanei (la meciul cu Chindia, scor 2-0), în campionat, după o pauză de nouă luni.

Este foarte greu să stai pe bancă. Nimeni, niciun jucător nu vrea asta. N-avem ce să facem. Trebuie să muncim și când intrăm... să dăm totul pe teren. Sunt fericit că am intrat în poartă și că am intrat bine. Acum vreau să mă bucur de vacanță.

2023 a fost un an foarte greu pentru mine, pentru că am pierdut foarte multe meciuri și nu am jucat, ăsta a fost un lucru rău pentru mine. Dar mă bucur că l-am terminat bine și vreau să mă bucur de acest lucru”, a mai spus Vlad.

În tur (1 decembrie), tot FCSB a fost echipa care s-a impus, cu scorul de 3-2.

FCSB a urcat pe podium în urma acestui succes. FC Botoşani a ajuns la opt meciuri consecutive fără victorie în campionat, 4 egaluri şi 4 eşecuri.