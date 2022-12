După meci, Florinel Coman a vorbit despre evoluția colegilor săi și a evidențiat faptul că, în cazul în care se va găsi o echipă care să-l mulțumească, este dispus să o părăsească pe FCSB, echipa la care evoluează încă din vara anului 2017.

„Pleci dacă găsești o echipă care să te mulțumească?” Florinel Coman, răspuns surprinzător

„Un meci greu, cu o echipă care a fost ordonată pe teren. A fost un alt meci față de cel disputat la ei. Cam așa a fost (n.r. a fost nevoie de o sclipire). (n.r. parcă vrei să dai o palmă) Nu, nu. Îmi pare rău că am ratat cu CFR, pentru mine, pentru echipă, pentru suporteri. Mă bucur că m-am putut revanșa și că am adus cele trei puncte. Nu mă interesează (n.r. că au apărut discuții). Mă bucur că am reușit să marchez.

Un cantonament foarte bun în Turcia (n.r. acolo va fi Coman în iarnă). Mă voi prezenta la cantonament, mă voi pregăti, pentru că încă nu am spus tot în acest sezon.

(n.r. ți-a dat patronul hârtia?) Da. (n.r. vei juca mai mult. Ce ți-a transmis?) Nimic. Am discutat cu dânsul, ce v-am spus, aia a fost discuția. Nu am discutat cu nimeni, pentru că am avut acest meci. O voi face, vă dați seama, nu? (n.r. dacă găsești o echipă care să te mulțumească?) Păi, nu este normal?

(n.r. cum a fost anul?) Un an ok. O calificare în Conference. Și cam atât. (n.r. crezi că banderola atârnă la echipă?) Nu, nu atârnă, doar că Florin Tănase a plecat, care a fost căpitan de la 24 de ani. A prins, să zic așa, toate generațiile. Vă dați seama, ne-a fost dificil, pentru că s-a simțit lipsa lui, mai ales la unele meciuri. Suntem un vestiar unit, e normal că au venit câțiva jucători noi și e normal să nu se integreze, dar nu are nicio treabă banderola.

(n.r. cum vezi lupta pentru titlu, pleacă CFR cu prima șansă?) Da, nu știu ce să spun. Ați văzut și meciul cu ei. A semănat cu meciurile din trecut. Același scor, 1-0, noi ocazii foarte mari, am ratat. Cred că avem un ghinion foarte mare cu CFR. Ei își fac același joc, faze fixe foarte bune. Nu putem ieși din stare în meciurile cu ei. Sper că pe viitor putem rupe și”, a spus Florinel Coman, după victoria cu FC Botoșani din etapa 21.

Cu 38 de puncte, FCSB este la egalitate cu Rapid în Superligă, dar cu un golaveraj superior. Astfel, vicecampioana ocupă locul trei și este la doar șase puncte distanță de CFR Cluj, care are un meci mai puțin, și la șapte puncte distanță de liderul Farul Constanța.

Primul meci din 2023 pentru FCSB va fi în deplasare, la Sibiu, pe terenul lui Hermannstadt.