Gică Hagi n-are nimic de reproșat după Farul - CFR Cluj 5-1: ”Perfect!”

După acest rezultat, campioana en-titre a urcat, cel puțin temporar, pe locul doi, cu 32 de puncte, peste CFR Cluj și la 12 distanță de liderul FCSB, care va avea în această etapă un examen dificil pe teren propriu cu Rapid.

După meci, Gică Hagi a vorbit la superlativ despre elevii săi și spune că aceștia au făcut un meci ”perfect” împotriva unei echipe experimentate din Superliga României.

”Regele” spune că va continua să acorde minute jucătorilor tineri pentru ultimele partide din acest sezon, chiar dacă Farul Constanța este implicată în lupta pentru cupele europene.

Gică Hagi: ”Tot ce am pregătit s-a întâmplat!”

„Un meci perfect, tot ce am pregătit așa s-a întâmplat. Cred eu că acum mi-a crescut credibilitatea față de jucători, sper să mă asculte de acum încolo. Au făcut un meci perfect! Să joci cu CFR la nivelul ăsta, să ai ocaziile pe care le ai, să știi să joci fotbal... nu i-am lăsat, am recuperat mingea, la un moment dat nu mai știam pe care să bag. Până la urmă a ieșit bine.

Sunt trei jucători talentați (n.r. - Constantin Grameni, Louis Munteanu și Ionuț Cojocaru), care ușor-ușor demonstrează că merită să joace în prima ligă, dar să continue așa, au multe de învățat, să aibă aceeași ambiție. Contează foarte mult, fiecare meci e o experiență și cred că ambiția face diferența.

(n.r. - despre accidentarea lui Cojocaru) Se întâmplă! Are nevoie de minute, de meciuri, are talent mult. O să vedem mâine-poimâine ce are.

Intrarea în play-off mi-a dat curaj să-i bag și pe jucătorii tineri care au jucat mai puțin, în fiecare compartiment am adus unul sau doi, nu puteam pe toți. În următoarele meciuri o să-i vedeți și pe alții, de acum încolo o să-i vedeți.

Eu am vorbă și le-am zis-o și jucătorilor. În play-off ai oxigen, n-ai nicio presiune. Nu le creez presiune, trebuie să jucăm să câștigăm, să avem personalitate și cred eu că asta se vede. Trebuie să ai ritm și intensitate foarte bună, acolo i-am bătut pe CFR. Am avut ritm și intensitate când trebuia”, a spus Gică Hagi, la flash-interviu.

Pentru Farul, aceasta este a treia victorie în cinci partide în play-off. Echipa a ajuns la 32 de puncte și se pregătește pentru meciul din următoarea etapă, cu Rapid București, de pe teren propriu.

Dobrogenii vor rămâne pe locul doi la finalul acestei etape dacă Universitatea Craiova nu va reuși să câștige pe terenul lui Sepsi OSK la debutul lui Constantin Gâlcă.