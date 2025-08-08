A marcat contra lui FCSB, iar la revenirea în Kosovo a anunțat ce urmează la retur (joi, 21:00, VOYO)

A marcat contra lui FCSB, iar la revenirea &icirc;n Kosovo a anunțat ce urmează la retur (joi, 21:00, VOYO) Europa League
Drita a pierdut manșa tur cu FCSB, de la București, scor 2-3, dar kosovarii consideră că au în continuare șanse reale la calificarea în play-off-ul Europa League.

  • Returul Drita - FCSB va avea loc pe Stadiumi Fadil Vokrri din Priștina, joi, de la ora 21:00, în direct pe VOYO.

Veton Tusha, înainte de returul Drita - FCSB: "Avem o șansă reală pentru calificare. Nu ne-am simțit inferiori"

Veton Tusha (22 de ani), fotbalistul care a marcat pentru 1-0 pe Arena Națională, a acordat un interviu vineri pentru ziarul Koha Ditore. Kosovarul de la Drita este încrezător că formația sa poate obține calificarea, mai ales că va beneficia de suportul publicului.

"Rezultatul ne oferă în continuare o șansă reală pentru calificare. Am arătat că putem juca împotriva unui adversar puternic ca FCSB. Returul va fi decisiv. Vom juca acasă, vom avea suporterii alături și vom da totul pentru a ne califica. Cred în calitatea noastră.

La București am intrat cu încredere maximă pe teren. Știam că avem în fața noastră un club mare, dar nu ne-am simțit inferiori în niciun moment. Golul de 1-0 a fost rezultatul determinării și muncii noastre. Sunt mândru că am reușit să marchez.

Aștept cu nerăbdare meciul retur. Știm că vom avea fanii alături de noi în număr mare. Suporterii sunt inima acestui club și ne oferă o motivație suplimentară de fiecare dată când sunt lângă noi", a spus Veton Tusha.

  • 13.980 de locuri are Fadil Vokrri Stadium, arena din Priștina pe care se va juca returul Drita - FCSB
  • FCSB nu va avea galerie în Kosovo, la fel cum nici Drita nu a avut la București.

Campioana României va înfrunta Aberdeen, în Europa League, în cazul în care trece de Drita. Dacă este eliminată, FCSB coboară în Conference League și se va duela cu învingătoarea din dubla Differdange - Levadia Tallinn (2-3, în tur).

VIDEO FCSB - Drita 3-2. Rezumatul meciului transmis în direct la Pro TV și pe VOYO

