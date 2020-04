Concurenta pentru Florinel Coman! Americanii au pus ochii pe un jucator al Craiovei, mai tanar si mai ieftin

Pretentiile exagerate ale lui Gigi Becali pot duce la ratarea transferului lui Coman in MLS.

Desi presa americana scrie ca Florinel Coman s-a inteles cu Orlando City, club din Major League Soccer, in privinta contractului sau, care ar urma sa se intinda pe 4 ani si sa ii bage in cont 1 milion de dolari pe sezon plus bonusuri, transferul e pus in modul stand-by. Gigi Becali le-a cerut americanilor 9 milioane de euro pentru 60% din drepturile federative ale jucatorului, suma considerata prohibitiva atat de oficialii clubului, cat si de fanii si jurnalistii de peste Ocean, pentru un jucator de 22 de ani, care nu este titular cert la nationala Romaniei si evolueaza intr-un campionat european de plan secund.

Daca patronul FCSB nu isi va micsora pretentiile, clubul din Florida va lua in calcul o alta varianta din Liga 1 si va incerca sa ajunga la un acord cu CS „U” Craiova pentru transferul lui Valentin Mihaila. Extrema stanga de 20 de ani, care a stralucit la nationala U21 in ultimul an, este cotat la 1.3 milioane de euro, dar americanii ar putea oferi pana la 4 milioane de euro, plus alte 2 milioane de euro sub forma de bonusuri de performanta. Orlando City ar fi interesata si de un transfer „la pachet” Vali Mihaila - Nicusor Bancu, pentru o suma de 8 milioane de euro, plus bonusuri de performanta, fiind impresionati ca actualul capitan al Craiovei poate evolua pe cel putin trei posturi. Varianta este considerata mai sigura decat aducerea lui Coman, dupa ce Alex Mitrita, fostul jucator al oltenilor, a impresionat in primul sau sezon in MLS. Orlando vrea un jucator in extrema stanga, care il inlocuiasca pe portughezul Nani (33 ani), al carui contract expira in 2021.