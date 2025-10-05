Patronul roș-albaștrilor s-a arătat extrem de mulțumit de prestația echipei și a subliniat dominarea elevilor săi, chiar dacă victoria a fost decisă de un singur gol, marcat din penalty.



Gigi Becali, convins că FCSB revine în lupta pentru titlu



Finanțatorul de la FCSB a intrat în direct la Digisport la scurt timp după finalul partidei de pe Arena Națională și a lansat un mesaj puternic pentru rivale, considerând că victoria cu oltenii este punctul de cotitură al sezonului.



"Sunt foarte mulțumit, am câștigat. REMONTADA în campionat! Echipa are reacție, se vede, jucăm fotbal. Vom juca cu echipe mai mici, mult mai dezinvolt", a spus Gigi Becali, adăugând: "Sunt foarte mulțumit dacă am 10-1 la cornere. Dacă mingea nu ajunge la careu, nu poți să dai corner. A fost vreun șut pe poartă, a apărat ceva Târnovanu? A fost unul, foarte bine".



În ceea ce privește parcursul european, Becali și-a exprimat o încredere și mai mare: "În Europa, o să vedem, acolo chiar că am încredere mare. Cu Bologna, nu știu, depinde cu cine jucăm înainte și cu cine jucăm după. Nu mai joci cu Craiova, acum gata, remontada!".



FCSB, victorie chinuită pe Arena Națională



FCSB a obținut duminică seară prima sa serie de două victorii consecutive în acest sezon de Superliga, impunându-se cu 1-0 în fața Universității Craiova. Unicul gol al meciului a fost marcat de Florin Tănase, în minutul 39, dintr-o lovitură de pedeapsă obținută după o intervenție a arbitrajului video.



Același Tănase a avut șansa de a dubla avantajul în minutul 78, însă portarul Pavlo Isenko a apărat penalty-ul executat de decarul roș-albaștrilor. Misiunea campioanei a fost facilitată și de eliminarea lui Alexandru Cicâldău, care a văzut al doilea cartonaș galben în minutul 58, lăsându-i pe olteni în inferioritate numerică.

