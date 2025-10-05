Gigi Becali a mărturisit că este extrem de mulțumit de prestața echipei din meciul cu Universitatea Craiova și spune că din acest moment începe remontada lui FCSB în campionat.

Gigi Becali: ”Alibec era supărat! L-am băgat și ce a făcut?”

Totuși, patronul campioanei a avut și nemulțumiri. Doi dintre jucătorii intrați de pe banca de rezerve l-au scos din minți, Denis Alibec și Mamadou Thiam.

După meciul cu Young Boys Berna, Alibec declara că are nevoie de continuitate și îl înțepa pe Gigi Becali. După meciul cu formația din Bănie, finanțatorul campioanei a ținut să îi dea replica atacantului. Chiar dacă a spus că nu îl va mai certa public pe Alibec, Gigi Becali nu s-a putut abține și l-a făcut praf pe fotbalistul transferat în vară de la Farul Constanța.

De altfel, Becali a mărturisit că nu este supărat pe Florin Tănase pentru penalty-ul ratat în actul secund.

”Cum să fiu supărat că a ratat Tănase penalty, a ratat, și ce? El a câștigat meciul, a dat gol. Niciodată nu m-am supărat pe un jucător când a ratat penalty. Nu are nicio vină. E ceva să ratezi, altceva e să pierzi mingea, să o dai la adversar.

Alibec era supărat, l-am băgat și ce a făcut? Ce faci, bă? Dormi pe teren? Eu aveam nevoie să facă pressing, să țină de scor. L-am băgat și pe Thiam, tot la fel. Pe ăștia doi îi cert, pe altul nu mai cert”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

