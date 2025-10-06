Campioana a prins curaj după ce a legat două victorii în Superligă. A urcat pe locul 11, iar acum este la doar cinci puncte de zona play-off-ului.



Gigi Becali, patronul FCSB-ului, se gândește din nou la titlu, chiar dacă diferența față de liderul Rapid este acum de 12 puncte. Omul de afaceri îi exclude pe giuleșteni din lupta pentru campionat și crede că principala contracandidată este, în continuare, Universitatea Craiova.



Gigi Becali crede că se bate la titlu cu Craiova



Finanțatorul campioanei crede că oltenii au un lot solid, care le va permite să se bată cu șanse reale pentru campionat în acest sezon.



”Părerea mea e că ne luptăm la titlu anul ăsta cu Craiova. Așa cred. Prima oară să intrăm în play-off, după vom vedea. Craiova are lot, au jucători valoroși, dar cât de curând îi vom spulbera pe toți”, a spus Gigi Becali, la ProSport.



FCSB - Universitatea Craiova 1-0



Formația dirijată de Elias Charalambous a obținut toate cele trei puncte din confruntarea cu gruparea pregătită de Mirel Rădoi în etapa cu numărul 12 din sezonul regulat al Superligii României.



Unicul gol al partidei a fost înscris de Florin Tănase, care a fructificat elegant o lovitură de la 11 metri în prima repriză (minutul 39).



Tot el a și ratat un penalty spre finalul actului secund.

