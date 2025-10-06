Considerat persona non grata de Gigi Becali și exilat pe banca de rezerve, fundașul David Kiki (31 de ani) a primit o veste excelentă din țara sa natală: a fost convocat la echipa națională a Beninului. În mod surprinzător, clubul FCSB a ținut să marcheze momentul, printr-o postare oficială care contrazice total discursul patronului.



"Distrus" de patron, bun pentru Mondiale



Ruptura dintre Kiki și Becali s-a produs după meciul cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, când patronul l-a criticat în termeni duri pe fundașul stânga, înlocuit la pauză. De atunci, fotbalistul adus de la Farul nu a mai prins niciun minut, devenind rezervă neutilizată în ultimele trei partide.



Mai mult, Becali a anunțat public că staff-ului tehnic îi este "frică" să-l mai folosească și că despărțirea în iarnă este iminentă.



Pe acest fundal tensionat, clubul a afișat o imagine complet diferită. Pe contul oficial de Instagram, FCSB a publicat o fotografie cu jucătorul și un mesaj de încurajare: "David Kiki a fost convocat la echipa națională a Statului Benin, care va evolua în preliminariile Cupei Mondiale împotriva Rwandei și a Nigeriei. Clubul nostru îi urează mult succes și să revină sănătos la antrenamentele echipei!".



Astfel, deși la echipa de club viitorul său este pecetluit de patron, David Kiki rămâne un om de bază pentru naționala țării sale în meciuri cruciale pentru calificarea la cel mai important turneu fotbalistic din lume.

