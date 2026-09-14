Răzvan Lucescu (57 de ani) tocmai a avut o revelație dureroasă: fotbalul intern din Qatar are un nivel scăzut, comparativ cu ce se joacă în Liga Campionilor Asiei!

De la startul acestei campanii, Al-Sadd a defilat în partidele interne: cinci meciuri, cinci victorii, golaveraj devastator: 21-8! Practic, în Qatar, echipa lui Lucescu jr a fost de neoprit, cu o medie de 4,2 goluri înscrise pe meci.

Firește, cu asemenea cifre, suporterii au așteptat cu nerăbdare debutul în Champions League Elite, competiție pentru câștigarea căreia a fost adus Răzvan Lucescu, în vară. Din păcate pentru cea mai tare echipă din Qatar, partida din prima etapă s-a transformat într-o catastrofă fotbalistică!

Iranienii au călcat în picioare echipa multinațională a lui Răzvan Lucescu

La Basra (Irak), Esteghlal Teheran a întâlnit Al-Sadd, în condițiile în care formațiile iraniene sunt private de avantajul terenului propriu din cauza războiului cu SUA.

Dacă Al-Sadd a aliniat un prim 11 stelar, cu Roberto Firmino (ex-Liverpool) și, practic, cele mai mari vedete din naționala Qatarului, în schimb, la iranieni, în primul 11 au fost nouă localnici, plus stranierii anonimi, Jasir Asani (Albania, 31 de ani) și Rustam Ashurmatov (Uzbekistan, 30 de ani).

Chiar dacă, la prima vedere, echipa lui Răzvan Lucescu părea a fi mare favorită, pe teren, lucrurile au stat cu totul altfel. Esteghlal a făcut un meci mare și și-a strivit adversara mult mai bine cotată cu un incredibil 3-0 (Asani 9, Saharkhizan 47, Gholizadeh 90+5). La scorul de 2-0 pentru iranieni, un gol al lui Firmino a fost anulat de VAR, pe bună dreptate, pentru că a fost precedat de un henț comis de un fotbalist de la Al-Sadd.

Mandatul lui Răzvan Lucescu se complică rău de tot

Adus ca să câștigate Liga Campionilor cu Al-Sadd, Răzvan Lucescu va avea mari probleme după acest eșec usturător! Mai ales că partida cu Esteghlal era una pe care ar fi trebuit să o câștige. În cele șapte meciuri rămase din Champions League, Al-Sadd va da de adversare mult mai puternice, precum Al-Hilal Riad, Al-Qadsiah, Al-Ahli Jeddah și Al-Nassr Riad, toate din Arabia Saudită.

În Champions League Elite, cea mai tare competiție asiatică intercluburi, primele șapte clasate din grupa extinsă de 16 vor avansa în prima fază eliminatorie.