Gigi Becali jubilează după eșecul lui FC Voluntari: "Așa, nene Ciobotariule? Așa, nene Bălănescule?"

În penultima etapă a sezonului din Liga 1, FC Voluntari a încurcat-o pe FCSB, scor 2-2, iar bucureștenii au ratat o finală pentru tilu cu CFR Cluj. După meciul de pe Arena Națională, Gigi Becali a avut un discurs dur la adresa ilfovenilor, spunând că echipa lui Liviu Ciobotariu a fost premiată de Primăria Voluntari, dar și de CFR Cluj.

Gigi Becali jubilează după eșecul lui FC Voluntari

Mai mult, Becali s-a arătat contrariat de faptul că Liviu Ciobotariu a ales să mizeze pe cei mai buni jucători pe care îi avea la dispoziție, în condițiile în care ilfovenii aveau programată finala Cupei României peste doar câteva zile. Omul de afaceri nu a ratat ocazia și a ironizat-o pe FC Voluntari după eșecul din Cupa României.

"Așa se întâmplă când iți bați joc de finala Cupei României. Dumnezeu a făcut dreptate, iar Voluntariul a rămas cu buza umflată. Tragi ca fraierul să ajungi în finală, dar tu iti bați joc de ea? Așa pregătești, mă, nene Ciobotariule finala? Așa, nene Bălănescule? Așa, finule?

Acum să vă duceti la Cluj și să vă rugați de aia să vă dea și vouă jumătate de trofeu de campionat.

Poate luati si voi ceva anul asta. Păi, tu joci impotriva nașului și crezi că te iartă bunul Dumnezeu? Aoleu, dar ce goluri le-a dat și Ștefănescu ăla", a spus Gigi Becali, potrivit Prosport.

Liviu Ciobotariu, replică dură pentru FCSB

Liviu Ciobotariu (51 ani) a răbufnit la conferința de presă de la finalul meciului cu Sepsi Sf. Gheorghe și a vorbit despre acuzațiile și criticile primite. Tehnicianul le-a dat replica celor de la FCSB, spunând că nu poate fi acuzat că a jucat bine echipa sa.

„Îi apreciez foarte mult pe cei de la FCSB, au o echipă foarte bună, de altfel îl apreciez și pe domnul Becali, care investește mult, la fel și pe Mihai Stoica. Le înțeleg frustrarea și durerea. Și eu am fost la fel de supărat în trecut, dar nu știu dacă e corect să nu îți asumi și să arunci vina pe alții.

Eu am văzut că înaintea meciului cu noi căutau deja stadion pentru CFR. Ce a zis domnul Becali, că nu se împiedică de Voluntari? Domnilor, în ce țară trăim? Sunt condamnat că am jucat corect și mi-am apărat șansele? Eu am avut reproșuri la adresa celor de la FCSB că au jucat cu Miron, nu cu Vinicius? Când am jucat cu FCSB și am pierdut 4-0, cu ce echipă am jucat?

Păi, atunci, sunt eu vinovat? De ce sunt acuzat? Că nu am jucat cu cine voiau ei? Eu i-am zis lui Petrea sau lui MM să joace cu Vinicius, cu Crețu, cu cine au ei pe acolo? Le înțeleg frustrarea, dar mă acuzi pe mine că am jucat corect? Eu am stat, am tăcut, am tăcut, dar nu e normal. Ce ar fi vrut domnul Becali? Ce motive aveam să joc cu echipa a doua?”, a declarat Liviu Ciobotariu, la conferința de presă.