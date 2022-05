Sepsi - FC Voluntari, finala Cupei României, e joi, de la 20:30. Sebastian Colțescu, la centru

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe întâlneşte formaţia FC Voluntari, în finala Cupei României, joi, de la ora 20:30, pe Stadionul Rapid-Giuleşti din Capitală.

Cristiano Bergodi, antrenorul lui Sepsi, a declarat într-o conferinţă de presă că jucătorii săi trebuie să evolueze fără presiune, joi, în partida cu FC Voluntari, din ultimul act al Cupei României, deoarece într-o finală se poate întâmpla orice.

Finala Cupei României. Ce spune Bergodi

"Ne bucurăm că suntem în finală, am atins un obiectiv. La tragerea la sorţi, când am picat cu Universitatea Craiova, nimeni nu cred că se gândea că vom putea juca finala. Dar uite că am ajuns şi ne bucurăm. Finala se anunţă însă foarte grea, pentru că întâlnim o echipă incomodă, care tot sezonul a fost sus pe locurile 4-5 în clasament.



FC Voluntari e o echipă greu de bătut. Dar noi suntem bine pregătiţi şi vrem ne bucurăm de finală. Trebuie să jucăm fără presiune pentru că e o finală şi se poate întâmpla orice. Sper să fiu inspirat, iar jucătorii să dea 150% pe teren. Mai departe, cel mai bun să câştige, pentru că în fotbal trebuie să ştii să şi pierzi", a spus tehnicianul.

FC Voluntari şi Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, care îşi vor disputa Cupa României la fotbal, joi seara (ora 20:30), pe Stadionul Rapid-Giuleşti din Bucureşti, se află la a doua lor finală în competiţie.

FC Voluntari, echipă înfiinţată în 2010, a câştigat Cupa României în 2017, în timp ce Sepsi OSK, înfiinţată în 2011, a jucat o finală în 2020. Până în finala de joi, Sepsi OSK a trecut de Farul Constanţa cu 1-0 (şaisprezecimi), de FC U Craiova cu 1-0 (optimi), de Chindia Târgovişte cu 2-1 (sferturi) şi de Universitatea Craiova, cu 2-1 (acasă) şi 1-0 (în deplasare), în semifinale.

FC Voluntari a învins-o pe Şomuz Fălticeni cu 4-1 (şaisprezecimi), a dispus cu 3-0 (la ''masa verde'') de FCSB (optimi), a câştigat cu 1-0 cu FC Buzău (sferturi), iar în semifinale a trecut de FC Argeş, după 2-0 (acasă) şi 1-0 (în deplasare).

În acest sezon al Ligii I, FC Voluntari a câştigat ambele meciuri directe cu Sepsi OSK, 2-1 la Sfântu Gheorghe şi 3-1 acasă.