Gigi Becali îi mai acordă o șansă jucătorului despre care a spus că e OUT de la FCSB: "Mi-a zis să am încredere în el"

Exclus de pe lista LPF în acest an, William Baeten ajunge la finalul contractului cu FCSB și se va despărți de campioana României în această vară. Gigi Becali anunță că pe lista plecărilor pot fi în curând alți trei jucători: Jordan Gele (32 de ani), Alexandru Băluță (31 de ani) și Malcom Edjouma (28 de ani).

Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui Alexandru Băluță

După ce a anunțat transferul lui Denis Alibec, alături de cel al lui Daniel Graovac, ambii aduși din postura de jucători liberi de contract, patronul de la FCSB a făcut anumite precizări despre situația fotbaliștilor care ar urma să plece de la FCSB.

Finanțatorul a explicat că în ceea ce îl privește pe Alexandru Băluță există o schimbare, urmând să-i mai acorde o șansă în urma unei discuții pe care a avut-o cu el.

"Graovac intră în locul lui Dawa, care e accidentat. Am înțeles că Gheorghiță face o operație la nas și în locul lui va intra Alibec. Și atunci trebuie să mai renunțăm la unul dintre Edjouma, Gele sau Băluță. Prefer unul dintre Edjouma și Gele, iar pe Băluță să-l țin. El a zis să am încredere în el, pentru că va reveni. Am încredere în el că va reveni, acum să vedem", a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

VIDEO | Gigi Becali: "Târnovanu face față și la Real Madrid"